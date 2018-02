Inbrekers kantine stelen ook bestelwagen 23 februari 2018

Dieven zijn in de nacht van woensdag op donderdag in de Bosstraat in Westerlo de kantine van een fanfare binnen gedrongen. De daders geraakten binnen door een raam aan de achterdeur uit te breken. Ze gingen aan de haal met drank, etenswaren en de microgolfoven. Dezelfde nacht werd eveneens in de Bosstraat ook een lichte bestelauto gestolen. Het voertuig stond geparkeerd in een niet slotvaste loods. De daders zijn spoorloos. (JVN)