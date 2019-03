Inbrekers doorzoeken chalet Jef Van Nooten

19 maart 2019

Aan Truchelven in Westerlo werd dinsdagochtend een inbraak vastgesteld in een chalet. Onbekenden waren de chalet in de nacht van maandag op dinsdag binnen gedrongen. De daders doorzochten de inboedel, maar konden op het eerste zicht geen buit maken. Ook op de deur van een naburige chalet werden braaksporen aangetroffen, maar hier zijn de dieven niet binnen geraakt.