Inbraak in woning VTT

06 december 2018

13u06 0

Dieven hebben woensdag ingebroken in een woning in de Sint-Martinusstraat in Westerlo. De daders sloegen waarschijnlijk toe tussen 17 en 22 uur. De inbrekers hebben de achterdeur geforceerd en doorzochten de hele woning. De buit is niet bekend.