Inbraak in woning 17 februari 2018

02u43 0

Aan Korenhoeve in Voortkapel (Westerlo) werd woensdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur ingebroken in een woning. Het is niet duidelijk hoe de daders zijn binnen geraakt, want nergens werden braaksporen aangetroffen. De dieven gingen aan de haal met gsm-toestelen, een plooifiets en een badjas. (JVN)