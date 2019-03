Inbraak in vrachtwagen aan Geneinde Jef Van Nooten

01 maart 2019



Aan Zoerledorp in Westerlo werd vrijdagochtend rond 9 uur de diefstal van nummerplaten opgemerkt. Dieven gingen aan de haal met de nummerplaten van een wagen die langs de openbare weg stond geparkeerd. Rond hetzelfde tijdstip kreeg de politie ook melding vanuit Geneinde in Westerlo. Daar hadden inbrekers een vrachtwagen open gebroken. Het is niet bekend wat er uit de vrachtwagen werd gestolen.