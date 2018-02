Inbraak in tuinhuis 26 februari 2018

02u29 0

Aan de Monnikendijk in Westerlo werdeen inbraak in een tuinhuis vastgesteld. De daders stalen er een koevoet en elektrische toestellen. De inbraak dateert waarschijnlijk van woensdagnacht. Toen werd ook in de nabije Bosstraat ingebroken op twee plaatsen. (JVN)