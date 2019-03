Inbraak in chalet levert niets op Wouter Demuynck

22 maart 2019

De politie Zuiderkempen kreeg vrijdag een melding van een inbraak binnen in een chalet aan Truchelven in Westerlo. De daders zijn binnen geraakt maar hebben wellicht niets gestolen. Eerder deze week deden zich in dezelfde straat al soortgelijke inbraken voor, ook telkens zonder buit.