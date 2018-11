Iconische gevel van Hof van Overwijs staat er weer Wouter Demuynck

09 november 2018

18u47 0

Aan de Boerenkrijglaan is de iconische gevel van de witte, oude hoeve weer heropgebouwd. Op de site waren vroeger taverne Hof van Overwijs en discotheek Orlando gehuisvest. De leegstaande discotheek brandde in 2014 volledig uit. Het aanpalende pand van Hof van Overwijs kon toen grotendeels gevrijwaard blijven en liep enkel water- en rookschade op, maar de klanten bleven weg. Volgens de uitbater was dat te wijten aan het feit dat de puinhoop bij Orlando niet werd opgeruimd. Daarop ging Hof van Overwijs in 2015 failliet.

De afgebrande discotheek Orlando heeft nu plaats geruimd voor een woonproject. Een voorwaarde van de gemeente was om de bekende gevel grotendeels te behouden, maar de aannemer vond de muur niet veilig genoeg om die te laten staan. De muur werd daarom gesloopt en is nu weer in ere hersteld.