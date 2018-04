Huisconcert Academie 27 april 2018

Op zaterdag 28 april om 15 uur geven de jonge talenten van de Academie voor Muziek, Woord en Dans Geel een concert voor het goede doel. Daarvoor laten ze zich inspireren door Jef Neve, pianist en componist én oud-leerling van de Academie.





Je kan de talenten aan het werk zien en horen in de concertzaal van de Kunstencampus in de Boerenkrijglaan 23 in Westerlo. Na het concert is er een kleine receptie, gesponsord door Rotaryclub van Westerlo. Toegang is een vrije gift. De opbrengst is voor het project Ghetto Classics Kids, dat al jaren gesteund wordt door Jef Neve. Vooraf reserveren is nodig. Meer info en reserveren kan op chantal.verheijen@amwdgeel.be en op de Facebookpagina Ghetto Classics. (WDH)