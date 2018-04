Hout en fiets gestolen 19 april 2018

In Bergveld in Zoerle-Parwijs vond een diefstal plaats. Uit een tuin werden een stapel hout en een damesfiets gestolen. Vreemd genoeg werd het hout inmiddels al teruggevonden op een braakliggend terrein in de buurt. (WDH)