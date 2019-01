Heruitgave van historische bekerfinale voor het goede doel Wouter Demuynck

31 januari 2019

19u34 0 Westerlo Achttien jaar na de historische bekerwinst van KVC Westerlo komt er een heruitgave van hun finale tegen SK Lommel. Op zaterdag 16 maart nemen de oud-spelers van beide ploegen het weer tegen elkaar op, al vindt de wedstrijd ditmaal plaats in ‘t Kuipje. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar ‘Techniekers zonder Grenzen’.

Voor KVC Westerlo was 27 mei 2001 een hoogdag. De Kemphanen wonnen toen voor het eerst de beker van België door SK Lommel te verslaan. De prestigieuze trofee werd in de wacht gesleept onder leiding van succescoach Jan Ceulemans en met spelers zoals Jef Delen, Marc Schaessens en Lukas Zelenka. Jef Delen kroonde zich tot matchwinnaar door het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren.

Achttien jaar later vindt er een heruitgave van de wedstrijd plaats in ‘t Kuipje, het stadion van KVC Westerlo. Op zaterdag 16 maart wordt om 20 uur opnieuw gespeeld met de spelers van toen en zelfs met de stadionomroeper van dienst: Bart Raes. De wedstrijd zal in het teken staan van ‘Techniekers Zonder Grenzen’, een project van het Westelse bedrijf Geysen dat sinds 2018 technische ondersteuning aan ontwikkelingsprojecten in Afrika biedt. “We wilden al langer iets voor de derde wereld doen”, zegt Monique Maes, bestuurder van Geysen. “Een eerste stap was een rondvraag bij onze technici. Meteen gaven twaalf technici al aan dat ze wilden meewerken aan het project, nog zonder ze zelfs wisten waar ze naartoe moesten. Dat heeft ons positief verrast.”

‘Techniekers Zonder Grenzen’ wil op een duurzame manier iets teruggeven aan de maatschappij door hun technische kennis in te zetten in de ontwikkelingsgebieden waar de nood het grootst is. “In het eerste ontwikkelingsproject leggen we zonnepanelen in ‘The Swallow’, een private school in Gambia en in de school Bakoteh, de grootste overheidsschool van Gambia. De insteek is om onze technische expertise te delen met de lokale bevolking en studenten. Zo zullen Gambiaanse elektriciens in opleiding stage lopen in ons project. Ze zullen samen de - verouderde en gevaarlijke - elektrische infrastructuur van de school vervangen. Een 40-tal leslokalen worden in orde gebracht zodat men de kinderen er in betere en veiligere omstandigheden kan onderwijzen. Daarna is het de bedoeling dat onze technici mentors blijven van de Gambianen, zodat zij steeds bij ons kunnen aankloppen als ze hulp nodig hebben.” De technici die ter plaatse komen doen dat bovendien volledig op vrijwillige basis.

Voor het project is inmiddels al 20.000 euro ingezameld dankzij kleinere initiatieven van het bedrijf. In totaal is er zo'n 40.000 euro nodig. Die andere 20.000 euro wil Geysen ophalen tijdens de galawedstrijd tussen KVC Westerlo en SK Lommel. “Jan Ceulemans en Tia Hellebaut, die peter en meter zijn, en beide ploegen waren meteen heel enthousiast. Het is mooi om te zien dat mensen nog iets willen doen zonder daarvoor een tegenprestatie te verwachten.”

Op het evenement van 16 maart zijn er eveneens gastoptredens van Geena Lisa en Coco Junior en is er een meet & greet met Bart Raes, Tia Hellebaut, Geena Lisa, Coco Junior, Vanessa Chinitor en enkele oud-spelers. Een ticket voor de wedstrijd kost 10 euro per persoon, voor kinderen tot 12 jaar is het gratis. Die tickets zijn te reserveren via www.kvcwesterlo.be. Een tweede formule, met aperitief en een viergangendiner, kost 125 euro per persoon. Hiervoor reserveren doe je via business@kvcwesterlo.be.