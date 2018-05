Herdenking vliegtuigcrash WOII in Schobbroek 22 mei 2018

Zondag 27 mei vindt de herdenking van de Lancastercrash tijdens de Tweede Wereldoorlog plaats in Schobbroek (Voortkapel). Deze herdenking start om 10.30 uur met een gebedsviering in de kerk van Voortkapel ter nagedachtenis van de omgekomen bemanningsleden van de Lancaster. Tijdens deze gebedsviering verzorgen Ildiko Van Dyck (solozang) en het St. Ceciliakoor de zang. Aansluitend is er een optocht naar het monument in Schobbroek met legervoertuigen en huifkarren.





Om 12 uur vindt er daar een herdenkingsplechtigheid plaats met toespraken, een voordracht door schoolkinderen, het neerleggen van bloemen, de Last Post en volksliederen, gebracht door de Koninklijke Fanfare De Strijders uit Oosterwijk. Dit jaar bestaat het monument in Schobbroek twintig jaar. (WDH)