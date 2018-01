Hendrickx & Zonen wil vier keer zoveel gevaarlijke stoffen opslaan 02u44 0 Foto VDV Zaakvoerder Rocco Cannizzaro van Magazijnen Hendrickx & Zonen. Westerlo Magazijnen Hendrickx & Zonen, gelegen aan de Fabriekstraat in Heultje, wil een volwaardig Sevesobedrijf worden om zo tot 5.000 ton gevaarlijke stoffen te kunnen opslaan. Daarvoor moet het bedrijf wel heel wat veiligheidsmaatregelen nemen. Op 23 januari is er een infovergadering voor de buurtbewoners.

Magazijnen Hendrickx & Zonen heeft momenteel twee magazijnen voor de opslag van 1.250 ton aan gevaarlijke stoffen, maar volgens manager Rocco Cannizzaro is dat niet meer voldoende.





Sevesobedrijf

"Er is een steeds groeiende vraag van klanten", zegt Cannizzaro. "Daarom hebben we een extra magazijn gebouwd waarin we vier keer zoveel kunnen stockeren. We waren met die 1.250 ton al een laagdrempelig Seveso-bedrijf, nu worden we een hoogdrempelig Sevesobedrijf. Het positieve is wel dat we enkel vaste stoffen opslaan, geen vloeibare. Het gaat onder meer om meststoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu. Er zijn ook geen bewerkingen zoals herverpakken of mengen, het enige wat hier gebeurt is laden en lossen."





Veiligheidsmaatregelen

Om de omgevingsvergunning te verkrijgen, moet het bedrijf voldoen aan een aantal veiligheidsvoorwaarden. "De goederen worden op voldoende afstand gehouden, er is verbeterde toegangscontrole zodat enkel opgeleide personen het magazijn kunnen betreden, er zijn aparte brandhaspels en rookmelders die permanent gecontroleerd worden door een meldkamer. Ten slotte gaan we ook investeren in vloeistofbarrières, die ervoor zorgen dat het magazijn bij een brand hermetisch gesloten wordt. Zo kan het bluswater niet in de riolering stromen." Cannizzaro benadrukt bovendien dat er door de uitbreiding niet meer vrachtverkeer zal komen. "Het gaat om goederen die lang in het magazijn blijven."





Het bedrijf hoopt in mei een vergunning te hebben bemachtigd.





Infovergadering

Op dinsdag 23 januari om 20 uur is er een infovergadering in de Merodezaal in Heultjedorp 1.





Het openbaar onderzoek loopt nog tot 14 februari. Met opmerkingen of vragen kan je tot die dag terecht bij de milieudienst op het gemeentehuis.





