Help mee zwerfvuil opruimen tijdens World Cleanup Day 19 juli 2018

Zwerfvuil en sluikstorten kosten handenvol geld aan opruimkosten en storen heel veel Westerlonaren. De gemeente krijgt er dan ook heel wat klachten over. Naast het zwerfvuil opruimen en boetes voor overtreders zet Westerlo graag mensen in de kijker die meehelpen. Er zijn de zwerfvuilpeters en -meters: vrijwilligers die het hele jaar rond op pad zijn in hun buurt. Daarnaast is er jaarlijks een opruimactie. Dit jaar vindt die plaats in september. Het startmoment van de veertiendaagse is World Cleanup Day op zaterdag 15 september aan het gemeentehuis.





Wil je ook meevechten tegen zwerfvuil en sluikstorten? Laat het nu al weten aan de milieudienst op milieu@westerlo.be. (WDH)