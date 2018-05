Handtas gestolen bij schoonheidssalon 03 mei 2018

Een schoonheidssalon in de Mechelsestraat in Oevel (Westerlo) kreeg gisterochtend tussen 8.30 uur en 10 uur inbrekers over de vloer. De daders forceerden een toegangsdeur en stalen een handtus uit het privégedeelte. (JVN)