Grote hoeveelheid isolatie gestolen op werf JVN

27 november 2018

Arbeiders hebben dinsdagochtend een diefstal vastgesteld op een werf in de Kolveniersstraat in Westerlo. Dieven waren er in de loop van de nacht aan de haal gegaan met een grote hoeveelheid isolatiemateriaal.