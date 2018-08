Groen wil mee besturen 23 augustus 2018

02u37 0 Westerlo Groen heeft haar kopstukken voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt. Met lijsttrekker Marc Gouwkens (47) wil de partij resoluut voor beleidsdeelname gaan.

Gouwkens is al 17 jaar actief bij Groen Westerlo en neemt nu voor de eerste keer de trekkersrol op zich. De partij trekt naar de verkiezingen met haar klassieke thema's: leefbaarheid, mobiliteit en leefmilieu. Dat betekent een betere inrichting van de dorpskernen, een veilige en vlotte mobiliteit en een strengere aanpak van zwerfvuil. Een ander speerpunt wordt ruimtelijke ordening.





"Iets wat veel mensen bijvoorbeeld stoort, is de wildgroei aan appartementsgebouwen", zegt Marc Gouwkens.





Op nummer 2 staat voorzitter Lud De Coster (54). Marc Van den Bruel (59), die al enkele jaren in de gemeenteraad heeft gezeteld, vervolledigt de top 3.





Nummer 4 op de lijst is nieuwkomer Debbie Van Laere (32), deskundige in onderwijsbeleid in Geel.





Huidig gemeenteraadslid Rita Moons (68) wordt de lijstduwer op de 27e plaats. (WDH)