Groen vraagt om informatievergadering over verkaveling De Reid Wouter Demuynck

25 januari 2019

17u15 0 Westerlo Het IOK heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om een terrein in het binnengebied tussen Busselen en De Reid in Oosterwijk te gaan verkavelen voor groepswoningbouw. Er loopt een openbaar onderzoek van maandag 31 december 2018 tot woensdag 30 januari 2019. Groen wil dat het bestuur een informatievergadering organiseert om het project te verduidelijken.

Groen Westerlo vraagt om hoogdringend een informatievergadering te beleggen met de omwonenden om het nieuwe verkavelingsproject in begrijpelijke taal te presenteren, en dit liefst voor het aflopen van de periode van het openbaar onderzoek. “Het gemeentebestuur laat het aan de omwonenden over om zelf alle informatie te gaan raadplegen en eventueel bezwaar aan te tekenen”, klinkt het bij de partij.

“Een vergadering begin volgende week in het Klokkenhof in Oosterwijk is dus gewenst. Tijdens dit infomoment kan men dan antwoorden op de bezorgdheden van de omwonenden en meer uitleg geven over de verwachte impact van deze nieuwe verkaveling op de onmiddellijke omgeving.”