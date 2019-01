Gratis wifi op publieke plaatsen Wouter Demuynck

30 januari 2019

De gemeente Westerlo krijgt 15.000 euro van de Europese Unie om op publieke plekken in de gemeente gratis wifi aan te bieden. De gemeente onderzoekt op dit moment welke locaties daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Westerlo stelde zich vorig jaar kandidaat voor het project WIFI4EU. Binnen dat project krijgen achtduizend lokale overheden in de Europese Unie een budget om gratis draadloos internet te plaatsen op publieke locaties. In het gemeentehuis, het Lokaal Dienstencentrum, de bib, De Zoerla, en het Sportpark kan je nu al gebruik maken van gratis wifi via het netwerk freewifi2. Het paswoord is freewifi.