Gratis Gezondheidsbeurs in de Zoerla Wouter Demuynck

15 maart 2019

13u38 0 Westerlo Voor de eerste keer organiseert Westerlo een grote gezondheidsbeurs. Op zondag 17 maart van 11 tot 18 uur kan je in De Zoerla terecht met al je vragen over gezonde voeding, een gezond lichaam en gezonde geest, schoonheid en nog veel meer.

Je kan er gratis terecht voor allerlei informatie en advies over producten en soorten begeleiding. Er zijn meer dan 35 infostands, een overzicht van de standhouders vind je op www.westerlo.be. Er zijn ook gratis workshops en lezingen over stressvermindering, hooggevoeligheid, voedselallergie en/of -intolerantie en meer.

Kom kennismaken met het uitgebreid aanbod aan gezondheid en geniet tijdens de beurs bijvoorbeeld van een massage. Iedereen is welkom in De Zoerla, Gevaertlaan 1 in Zoerle-Parwijs. De toegang is gratis.