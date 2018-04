Grachtkanten Pastorijstraat worden beschoeid 11 april 2018

02u46 0

Deze week werkt aannemer Hegrola de grachtkanten in de Pastorijstraat in Heultje af. Die herprofilering was al langer gepland, maar kon door het natte weer van de afgelopen maanden nog niet plaatsvinden. Daarna gaat de firma Heylen uit Geel de grachtkanten beschoeien met wanden in hardhout. Dat gebeurt in de loop van de maand mei.





"Die beschoeiing is nodig om het inkalven van de grachten duurzaam tegen te gaan", klinkt het bij de gemeente Westerlo. "De firma Heylen heeft daarnaast ook de opdracht gekregen om de vlakke bermen te verstevigen met een erosiewerend weefsel. Dat weefsel wordt ingezaaid. De aanleg van riolering en grachten heeft er alvast voor gezorgd dat wateroverlast en geurhinder in de Pastorijstraat verleden tijd zijn." (WDH)