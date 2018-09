Gezocht: lokale helden voor duurzame doelen 06 september 2018

De gemeente Westerlo is op zoek naar lokale helden om mee de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te promoten. Ben jij zo iemand of ken je zo iemand? Laat het dan weten aan de werelddienst in het gemeentehuis op wereld@westerlo.be of 014/53.92.09. Ga je met de fiets naar het werk? Eet je lokaal, seizoensgebonden of niet elke dag vlees? Zet je onderneming in op energiebesparing of hergebruik van grondstoffen? Heb je zonnepanelen of een geveltuin? Dan ben je voor de gemeente alvast de perfecte kandidaat.





"Op 25 september vieren we de derde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties", klinkt het. "In Westerlo hangen we van 18 tot 25 september de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten we onze eigen lokale helden in de kijker. Op dinsdag 18 september om 19.30 uur verzamelen we daarom voor het gemeentehuis om de SDG-vlag te hijsen. Daarna kiezen we samen met de SDG-werkgroep de lokale helden." Helden krijgen een mooi pakket om de SDG's mee bekendheid te geven. Aan de lokale helden zal gevraagd worden om, waar mogelijk, mee te werken aan interviews, promofilmpjes of andere vormen van communicatie rond de campagne. (WDH)