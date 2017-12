Gewapende overval op supermarkt UITBAATSTER, BEENHOUWER EN LEVERANCIER BEDREIGD MET MES EN GEWEER WOUTER DEMUYNCK

02u24 6 Vanderveken Uitbaatster Rita Boeckx in de ruimte waar zij, de beenhouwer en een leverancier werden opgesloten. Westerlo Twee gemaskerde en gewapende mannen hebben gisterochtend de supermarkt Spar in Oeveldorp overvallen. Zij bedreigden de beenhouwer, uitbaatster en een leverancier met een mes en een geweer. Er vielen geen gewonden, maar de mannen gingen volgens de uitbaatster wel met zo'n 1.200 euro aan de haal.

De overval gebeurde nog voor de winkel om 8 uur opende. De beenhouwer van de winkel was nog maar net begonnen met zijn werk rond 6 uur toen hij verrast werd door de overvallers. "Onze beenhouwer moest achter onze winkel iets in de container doen, maar de twee mannen hadden zich achter die container verstopt", vertelt uitbaatster Rita Boeckx. "Ze hadden een mes en een geweer bij, waarmee hij bedreigd werd. Ze vroegen wanneer de baas er zou zijn, maar toen kwam er nog iemand vlees leveren. Ook de leverancier werd overmeesterd en naar een kamer achteraan de winkel gebracht. Toen ik eraan kwam rond kwart voor 7 werd ik ook bedreigd, maar het was mij wel meteen duidelijk dat het om geld te doen was. Ze hielden ons wel onder schot maar ze werden nooit agressief. Het is ook niet zo dat ze ons het mes op de keel zetten. 'Money, money!' riepen ze wel." Rita besloot wijselijk hen gewoon het geld te geven.





Vanderveken De Spar in Oeveldorp ging na de overval weer open vanaf 10 uur.

1.200 euro

"Ik eiste wel dat de ene overvaller buiten mij ook de leverancier meenam naar de kassa. Ik wilde niet riskeren dat hij mij zou verwonden eens hij het geld had. De overvaller stond dat toe en dat stelde mij wel gerust - je kon met hen onderhandelen." De twee overvallers gingen uiteindelijk aan de haal met al het geld uit de kassa's, een bedrag dat volgens Rita neerkomt op zo'n 1.200 euro.





Hoe de daders weggevlucht zijn, is nog niet duidelijk. "We hebben geen auto horen starten, dus wellicht zijn ze weggelopen en hadden ze verderop ergens een auto staan." De overvallers waren bovendien nauwelijks te herkennen. "Ze droegen een zwarte muts over hun hoofd met enkel gaten voor de ogen en de mond", vervolgt Rita Boeckx. "Ook de rest van hun kledij was in het zwart. Ik kon aan hun handen wel zien dat ze een donkere huidskleur hebben want ze droegen geen handschoenen. Ze spraken allebei Engels, maar volgens de beenhouwer sprak één van hen ook een woordje Nederlands."





Winkel snel weer open

Ondanks het feit dat Rita en de beenhouwer erg onder de indruk waren van de feiten, besloten ze toch om de winkel nog te openen. "Vooral de beenhouwer stond erop om de winkel vandaag nog te openen want die wilde zijn gedachten kunnen verzetten. Hij is dan ook het hardst geschrokken. Omstreeks 10 uur toen de politie het onderzoek had afgerond, deden we weer open. Net na de feiten heb ik wel staan wenen en trillen, hoor. Maar nu gaat het beter - het belangrijkste is immers dat we er levend zijn uitgekomen. Ik ben ook al blij dat ze niemand hebben meegenomen. Ik bleef denken: als we doen wat zij willen, dan zal er niks gebeuren. En dat was gelukkig het geval."





De politie kwam ter plaatse en voerde een sporenonderzoek uit. Voorlopig resulteerde dat nog niet in aanhoudingen.