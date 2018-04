Gemeente wil zonnepanelen op eigen gebouwen 06 april 2018

De gemeente is van plan om zonnepanelen te plaatsen op de daken van haar eigen gebouwen. Voor zonnepanelen op de school van Voortkapel in de Kloosterstraat en de Stijn Streuvelsstraat, op de Kinderclub van Tongerlo in de Meulemanslaan en op de polyvalente zaal in Voortkapel worden op dit moment offertes gevraagd. Eandis gaat voor de gemeente onderzoeken of de daken van Lokaal Dienstencentrum TerHarte, Projecthuis De Dreef, Toerisme Westerlo, De Zoerla, de oude jongensschool in Zoerle-Parwijs en de school van Heultje geschikt zijn voor zonnepanelen. Op die manier wil de gemeente bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van Klimaat 2020 en van het Burgemeestersconvenant.





Het dak van Woonzorgcentrum Parel der Kempen wordt ook onderzocht. Dat dak won, dankzij de steun van heel wat Westerlonaren, een haalbaarheidsstudie van het Vlaams Energieagentschap tijdens de campagne 'Overal Zonnepanelen'. (WDH)