Gemeente viert drie Laureaten van de Arbeid 28 april 2018

Dave Bolsius uit Voortkapel, Johan Vandeburie uit Westerlo en Urbain Pollet uit Trienenkant hebben van de koning de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid in de sector Bouw gekregen. Het organiserende comité verleende hen het label van Expert.





De eretekens werden in november uitgereikt in Brussel. De drie laureaten worden binnenkort uitgenodigd voor de uitreiking van de brevetten en een receptie.





Dat gebeurt in aanwezigheid van Eredeken van de Arbeid Willy Pairoux. (WDH)