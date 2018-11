Gemeente verhuurt brandweerkazerne aan brandweerzone Kempen Wouter Demuynck

21 november 2018

De gemeenteraad ging maandag akkoord met het verhuren van de brandweerkazerne in Veiligheidscentrum de Marly in de Merodedreef aan de brandweerzone Kempen, op voorwaarde dat alle andere gemeenten van de zone ook hun kazernes overdragen. De brandweerzone betaalt voortaan elke maand 2.466 euro huur aan de gemeente Westerlo.

Sinds de start van de brandweerzones in 2015 behoort het brandweerkorps van Westerlo bij brandweerzone Kempen. Een wet uit 2017 zegt dat de brandweerkazernes van de gemeenten moeten overgedragen of ter beschikking gesteld worden van de zone. Ook voor de brandweerkazernes in de Kempen is een regeling uitgewerkt.