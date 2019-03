Gemeente start gesprekken met nieuwe eigenaar Reflex Wouter Demuynck

18u46 0 Westerlo Het schepencollege van Westerlo heeft recent gesprekken opgestart met de nieuwe eigenaar van het gebouw van de voormalige discotheek Reflex. Op 14 februari ging het pand voor 610.000 euro de deur uit.

“Er zijn gesprekken lopende met de eigenaar van het pand om een samenwerking aan te gaan”, bevestigt schepen van Jeugd Tinne Wuyts (CD&V). “Die verlopen in een positieve sfeer. De komende weken en maanden zullen de gesprekken vervolgd worden.”

Wat die samenwerking juist inhoudt, is nog niet duidelijk. “De eigenaar heeft uiteraard zelf ook plannen met het pand. Het zou een samenwerking zijn met de eigenaar, maar hoe dat in de praktijk - bijvoorbeeld of we huren of kopen - zal verlopen moeten we allemaal nog bespreken.”