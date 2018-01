Gemeente sluit zich aan bij Statiegeldalliantie 24 januari 2018

Op de gemeenteraad van maandagavond is unaniem beslist dat de gemeente zal toetreden tot de zogenaamde 'Statiegeldalliantie', een alliantie van gemeentebesturen, milieuorganisaties en bedrijven die in Vlaanderen en Nederland ijvert voor de invoering van statiegeld op drankblikjes en plastic flessen. De alliantie wil daarmee druk zetten op de Vlaamse regering om dit op korte termijn in te voeren. Open Vld en Groen hadden het punt op de agenda van de gemeenterad gezet. "Ik ben uiteraard heel tevreden dat de gemeenteraad hiermee heeft ingestemd", reageert Frans De Cock, fractievoorzitter van Open Vld. "In 2015 besteedde Vlaanderen meer dan 187 miljoen euro aan de strijd tegen zwerfvuil. Ook in Westerlo blijft de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten steeds meer geld kosten."





Op dit moment telt de alliantie al meer dan honderd organisaties, bedrijven, verenigingen, actiecomités uit Vlaanderen en Nederland. Westerlo is de tweede Kempense gemeente die toetreedt tot de alliantie. In onze regio was Laakdal de eerste gemeente die besloot om het initiatief te steunen. (WDH)