Gemeente huldigt personeelsleden op nieuwjaarsreceptie 02u31 6 Foto Vanderveken

Tijdens het jaarlijkse personeelsfeest van de gemeente en van het OCMW Westerlo in De Zoerla op vrijdag 5 januari was er weer heel wat volk aanwezig. Bijna 400 personeelsleden schreven zich in voor deze avond met lekker eten, dans en veel plezier.





In totaal werden 22 personeelsleden gevierd, waarvan vier met 25 jaar dienst, zeven met 35 jaar dienst en elf die op pensioen gaan.





(WDH)