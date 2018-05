Geld weg bij autoverkoper 02 mei 2018

Bij een autoverkoper op de Olenseweg in Oosterwijk werd zaterdag om 10.45 uur geld uit een geldkoffer gestolen. Twee mannen kwamen langs om informatie te vragen over een auto die te koop stond, maar aangezien de verkoper nog bezig was met een andere klant zagen de mannen hun kans om hun slag te slaan in het bureau. (WDH)