Geld uit woning gestolen JVN

16 november 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Slachterijstraat in Westerlo. Ze forceerden daarvoor een raam aan de zijkant van de woning. De daders doorzochten heel het huis en gingen aan de haal met 200 euro cash geld.