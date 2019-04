Geelse straat tot 30 juni afgesloten voor verkeer Wouter Demuynck

05 april 2019

09u59 0 Westerlo Voor het bouwproject van projectontwikkelaar Vanhout Projects op de hoek van de Geelse straat en het Kerkplein in Tongerlo is de Geelse straat tussen het Kerkplein en Meuleveld tot 30 juni volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

Die verkeersmaatregel is nodig omdat de projectontwikkelaar de kelder van het nieuwe pand aanlegt. Hij heeft daarvoor ook een groot deel van de straat nodig. Het perceel zelf is immers te klein voor alle materialen en machines.

Van 8 tot 19 april kan je in dat deel van de straat ook niet parkeren. Gedurende die twee weken voert de aannemer de overtollige grond weg. Dat gebeurt met grote voertuigen die anders te weinig manoeuvreerruimte zouden hebben. Met de gemeente is afgesproken dat die transporten in de paasvakantie gebeuren. Zo hebben schoolgaande kinderen hier geen hinder van.

Fietsers en voetgangers kunnen nog altijd door de straat, fietsers moeten wel afstappen. De buurtbewoners werden hierover ingelicht door de projectontwikkelaar.