Gauwdief steelt portefeuille in Westelpark JVN

30 januari 2019

Een 70-jarige vrouw is dinsdagnamiddag rond 14.30 uur in de Hotelstraat in Oevel (Westerlo) het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. Een onbekende stal haar portefeuille in shoppingcenter Westelpark.