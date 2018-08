Gasleiding geraakt 30 augustus 2018

Arbeiders hebben woensdagnamiddag rond 13.15 uur een gasleiding geraakt bij werken in de Nijverheidsstraat in Westerlo. De weg bleef drie kwartier afgesloten voor het verkeer. Pas nadat het lek hersteld was, werd de straat terug vrij gegeven. (JVN)