Garagebox vat vuur tijdens verdelgingswerken 17 mei 2018

02u47 0

De brandweer werd gisteren rond 12.20 uur opgeroepen voor een brandje aan een garagebox aan Driesakker in Oevel (Westerlo). Het vuur was ontstaan tijdens verdelgingswerken aan onkruid tegen de garagebox. Men gebruikte hiervoor een brander. De brandweer had het vuur snel onder controle. De garagebox raakte licht beschadigd, net als fietsen en enkele dozen die in de garage stonden. (JVN)