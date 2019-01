Fototentoonstelling ten voordele van ALS-liga Wouter Demuynck

14 januari 2019

Nog tot 27 januari stellen de cursisten van HIK Volwassenenonderwijs Westerlo hun foto’s tentoon in het gemeentehuis. Op 19, 20, 26 en 27 januari is er ook steeds iemand aanwezig van 10 tot 16 uur voor wie meer info wenst over de werking of de cursussen van het volwassenonderwijs.

De toegang is gratis, maar een vrije gift is meer dan welkom. De opbrengst gaat volledig naar de ALS-liga.