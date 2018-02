Foodfestival verwelkomt jong lokaal talent 15 februari 2018

Op het Foodfestival voor het gemeentehuis op 20, 21 en 22 april is er ook plaats voor jong Westels talent. Op zaterdagnamiddag 21 april is er daar een vrij podium voor kinderen van de lagere school. Zowel soloacts als groepacts zijn mogelijk, of het nu muziek maken, zingen, dansen, acrobatie of goochelen is. De presentatie van de acts gebeurt door Bert Lievens van The Voice. Inschrijven kan vanaf begin maart via www.westerlo.be en de jeugddienst. (WDH)