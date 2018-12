Fons blaast zaterdag 104 kaarsjes uit: “Nog nooit ziek geweest” Wouter Demuynck

18 december 2018

19u45 0 Westerlo Fons Biesemans, de oudste inwoner aller tijden van Westerlo, mag komende zaterdag liefst 104 kaarsjes uitblazen. De kranige man woont nog steeds thuis, is nog goed te been en kan nog erg smakelijk vertellen. Zaterdag viert de hele straat mee, zondag staat en familiefeest op het programma.

Fons Biesemans woont in de Geelse Straat in Tongerlo en kan niet beter omringd zijn. Aan de ene kant woont zijn zoon Paul, die zich dagelijks ontfermt over zijn vader, aan de andere kant de Westelse burgemeester Guy Van Hirtum.

Fons groeide op in Heultje, waar zijn ouders een boerderij hadden. “Dat was de grootste boerderij van heel Westerlo”, vertelt Fons, die meent dat hard werken heeft bijgedragen tot zijn hoge leeftijd.

“In 1940 stierf mijn vader plots, waardoor ik een grote boerderij moest zien te beredderen. Ik heb altijd hard gewerkt en mijn plan goed getrokken in de boerderij. Dat is toch een teken dat hard werken niet slecht is. Ik heb ook altijd fatsoenlijk geleefd zonder uitspattingen. Echt ziek ben ik nog nooit geweest. Iets zoals een verkoudheid pak je erbij”, lacht Fons, die erg trots is op zijn leeftijd. “Er zijn natuurlijk niet veel mensen die het kunnen zeggen, hé.”

Toen Fons met zijn vrouw Net - die zo’n 6,5 jaar geleden op 97-jarige leeftijd overleed - trouwde, kwam hij in Tongerlo terecht, waar hij een terrein van drie hectare groot met fruitbomen bezat.

“Ik heb altijd een druk leven gehad. Zowel aan de landbouwschool in Geel als aan de tuinbouwschool in Vilvoorde heb ik diploma’s gehaald. In mijn tuin en in de serre werken doe ik nu nog.”

Op bijna 104-jarige leeftijd is Fons dan ook nog erg goed te been. “Ik voel me nog bijzonder fit, hoor. Niet dat ik nog heel veel beweeg, maar mijn fiets gebruik ik nog. Vroeger heb ik altijd gevoetbald. Ik was vier jaar lang doelman bij Tongerlo en zes jaar bij Heultje. Vroeger heb ik ook een flink stukje van de wereld gezien: Amerika en alle landen van Europa. Eerst met de tent, daarna met de caravan. Ik vind het spijtig dat mijn ouders dat niet hebben kunnen doen. Vooral mijn vader reisde ook graag, maar de middelen waren er daarvoor toen niet.”

Komende zaterdag staat er een heus straatfeest op het programma. De straat wordt versierd, de fanfare komt spelen en er zijn onder meer hamburgers. Zondag wordt de verjaardag van Fons gevierd met een familiefeest. Dat wordt in elk geval een groot festijn, want Fons heeft liefst vijf kinderen, tien kleinkinderen en 31 achterkleinkinderen. Wie Fons wil feliciteren met zijn verjaardag, kan naar ‘Fons Biesemans, Geelse straat 70, 2260 Westerlo’ een kaartje sturen. Fons ontvangt immers graag verjaardagskaarten.