Fietsster gewond 08 augustus 2018

In de Lange Nieuwstraat in Tongerlo (Westerlo) botsten maandag om 17.30 uur een auto en een fietsster tegen elkaar. De 32-jarige fietsster uit Tongerlo liep lichte verwondingen op. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Geel gebracht. (JVN)