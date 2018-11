Fietsster gewond na val JVN

16 november 2018

14u06 0

Een 65-jarige vrouw uit Westerlo is donderdagnamiddag gewond geraakt aan Goorken in Westerlo. De vrouw kam er ten val met haar fiets. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij de valpartij waren geen andere voertuigen betrokken.