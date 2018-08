Fietsers rijden Joe Vélo-route van Natalia 16 augustus 2018

02u33 0

Radiozender Joe FM streek gisteren neer rond het Sporta-centrum in Tongerlo voor Joe Vélo, een muzikale fietsroute langs de favoriete plekken van een bekende artiest. Voor de allereerste route konden fietsers tijdens een tocht van zo'n 40 kilometer door de geboortestreek van Natalia fietsen en verschillende locaties bezoeken die in haar leven en carrière belangrijk zijn geweest. Onder meer haar oude school in Oevel, cultuurcentrum De Werft in Geel en Reggae Geel passeerden de revue. 's Avonds volgde een optreden van Natalia. (WDH)