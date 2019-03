Fietser lichtgewond na aanrijding Kristof Baelus

07 maart 2019

Donderdagnamiddag is een 66- jarige fietser lichtgewond geraakt na een ongeval in Tongerlodorp in Westerlo. De man uit Westerlo werd aangereden door een personenwagen. Hij werd overgebracht naar het Sint-Dimpnaziekenhuis in Geel.