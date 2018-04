Fiets gestolen uit tuinhuis 13 april 2018

Bij de politiezone Zuiderkempen werd een aangifte gedaan van diefstal. Aan een tuinhuis in Heieinde in Oevel (Westerlo) werd een mountainbike gestolen, de eigenaars deden aangifte bij de politie van diefstal. Het is niet zeker wanneer die plaatsvond. (MVBO)