Felle brand vernielt achterbouw 21 juni 2018

Een felle brand heeft gisterenavond de achterbouw van een woning vernield in de Gravin de Merodestraat, vlakbij het dorpsplein in Heultje (Westerlo). De bejaarde bewoonster bleef ongedeerd, maar verkeerde wel in shock.





Volgens de eerste vaststellingen is de brand ontstaan nadat de bewoonster in de keuken een kookpot op het vuur liet staan. Het vuur verspreidde zich snel en in een mum van tijd stond de achterbouw van de woning in lichterlaaie. Naast de schade aan de achterbouw, liep de woning ook rook- en waterschade op. (JVN)