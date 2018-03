Fanfareorkest Brass-aux-Saxes is Vlaams kampioen 24 maart 2018

Fanfareorkest Brass-aux-Saxes uit Westerlo heeft op zondag 11 maart het Vlamo Open Fanfare Kampioenschap in Heist-op-den-Berg gewonnen. Tijdens deze wedstrijd kunnen de beste fanfares uit binnen- en buitenland zich muzikaal met elkaar meten. Het orkest onder leiding van Jan Van Hove scoorde het hoogst van de deelnemers met zijn uitvoeringen van het plicht- en het keuzewerk. De internationale jury beloonde Brass-aux-Saxes met 93,33%, net een fractie meer dan de vorige kampioen, de Koninklijke Stadsfanfaren uit Izegem. De juryleden waren in het bijzonder gecharmeerd door de orkestklank en de interpretaties van beide werken. Fanfareorkest Brass-aux-Saxes dankt zijn overwinning aan een gemotiveerde groep muzikanten, een geïnspireerde dirigent en aan hoofdsponsor Keukens Van Lommel. Het orkest bereidt zich nu voor op het solistenconcert met drie eufonium-virtuozen op 12 mei in Zoerle-Parwijs.





(WDH)