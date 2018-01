Fanfare Sint-Cecilia viert 100ste jubileum 02u25 0 Foto Vanderveken

Voor de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Tongerlo (Westerlo) is er een echt feestjaar aangebroken. De vereniging bestaat in 2018 immers al 100 jaar en dat willen ze niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Dirigent Filip Meylemans en de muzikanten zullen tijdens enkele unieke winterconcerten het beste van zichzelf geven om het jubileum te vieren. "Het belooft een sfeervol concert te worden met een klinkend aperitief, een boeiend programma en prachtige solowerken in een aangepast kader. Onze fanfare op haar best, zoals dat hoort voor een jubilaris", vertelt lid Raf Vankerckhoven. Het feestjaar wordt afgetrapt met een jubileumeditie van het winterconcert op zaterdag 3 (19u) en zondag 4 februari (14u30) in parochiezaal Tongelhof. Voorverkoopkaarten kosten 7 euro, aan de kassa betaal je 8 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de muzikanten, via raf.vankerckhoven@telenet.be of 0477/81.07.42.





(WDH)