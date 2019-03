Familiewandelzoektocht, Vlaamse kermis en quiz ten voordele van dierenasiel Unco-Jerry Wouter Demuynck

19 maart 2019

20u09 0 Westerlo Dierenasiel Unco-Jerry organiseert komende zaterdag een wandelzoektocht en Vlaamse kermis met ‘s avonds aansluitend een quiz. Het dierenasiel, dat geen subsidies ontvangt, wil daarmee extra financiële middelen inzamelen.

Van 9.30 tot 17 uur kan je doorlopend vertrekken voor de familiewandelzoektocht aan de kantine van de T-Blazers, aan Bosstraat 19 in Tongerlo. Je hebt de keuze tussen een kleine wandeling (4,250 meter), grote wandeling (7,750 meter) of een combinatie van beide. Van 10 tot 17 uur is er bovendien een Vlaamse kermis met spelen voor jong en oud. Je kan er eveneens pannenkoeken, hotdogs, vegetarische burgers en broodjes verkrijgen.

De quiz ten voordele van Unco-Jerry start om 19 uur in de kantine van de T-Blazers. Inschrijven - in groepen van maximaal 6 personen - kan via mail met je naam en vermelding ‘inschrijving quiz 23/03/2019' naar info@dierenasiel-uncojerry.be.