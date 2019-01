Extra voetbalveld voor KFC Heultje Wouter Demuynck

30 januari 2019

15u47 0 Westerlo De gemeente gaat de landbouwgrond naast voetbalclub KFC Heultje in de Vijfhuizenstraat in Zoerle-Parwijs kopen. Dat kost de gemeente 30.500 euro.

In november 2018 vroeg het bestuur van KFC Heultje aan het gemeentebestuur om de aankoop van het perceel, een terrein van 51 are, te overwegen ten voordele van hun groeiende jeugdwerking. Door de forse groei van het aantal jeugdspelers en jeugdploegen heeft de club immers extra ruimte nodig. Nadat een studiebureau in december 2018 een schattingsverslag had opgemaakt, deed de gemeente een bod. Dat werd op 17 december 2018 aanvaard. Maandagavond keurde ook de gemeenteraad de aankoop goed.

Het perceel is gelegen in agrarisch gebied en dus bestemd voor landbouwdoeleinden. Om er een voetbalplein van te maken, zal er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt moeten worden zodat de grond voor recreatief gebruik beschikbaar is.

Sinds enkele jaren speelt KFC Heultje op de terreinen van het vroegere Zoerle Sport in de Vijfhuizenstraat. Die terreinen zijn, zoals heel wat andere sportterreinen in Westerlo, in erfpacht van de gemeente.