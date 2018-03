Expo OK2000 van Olense Kunstkring 31 maart 2018

OK2000 Olense Kunstkring houdt van 21 april tot 6 mei een tentoonstelling met schilderijen en keramiek van René Jaques, Rosa Vannuffelen, Maria Mertens, Annie Mertens, Lieve Mertens, Danny Smolders, Carlo Liekens, Aline Odeurs, Andrea Govaerts, Rina Schotmans, Pierre Wynen, Annie Claes, Willy Tambuyser en Mia Vangenechten in het gemeentehuis.





Schepen van Cultuur Kristof Welters opent de expo op vrijdag 20 april om 20 uur en de muzikale omlijsting is van het kamermuziekensemble Luciano. De expo is open tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en in het weekend en op 1 meivan 13 tot 17 uur. (WDH)