Ex-doelman Bart Deelkens blikt vooruit op heruitgave van bekerfinale Westerlo-Lommel: “Sommige medespelers in geen 15 jaar gezien” Wouter Demuynck

14 maart 2019

14u54 0 Westerlo Komende zaterdag staat de benefietwedstrijd tussen KVC Westerlo en Lommel op het programma in ‘t Kuipje. De heruitgave van de bekerfinale van 2001 staat in het teken van het goede doel, namelijk ‘Techniekers Zonder Grenzen’. Inmiddels is ook bekend welke spelers meedoen: onder meer gewezen topschutter Toni Brogno, Jef Delen, oud-kapitein Rudi Janssens, Vedran Pelic, Bart Deelkens en Marc Schaessens tekenen present.

Zaterdag om 20 uur wordt de aftrap gegeven tussen KVC Westerlo en Lommel in ‘t Kuipje, met allerlei oud-spelers van de bekerfinale in 2001.

Voor Westerlo zullen verschillende bekende namen aantreden: doelman Bart Deelkens, Marc Schaessens, Mario Verheyen, Ives Serneels, Sidney Lammens, oud-kapitein Rudi Janssens, Vedran Pelic, Bjorn Smits, Sadio Ba, Frank Machiels, Toni Brogno (die in 2000 topschutter in eerste klasse werd met Westerlo, red.), Jef Delen, Bart Willemsen, Joris Van Hout, Cvijan Milosevic en Ken Thys.

Hoogtepunt van carrière

Bart Deelkens, die in 2001 het doel van Westerlo verdedigde, hing in april 2018 zijn voetbalschoenen aan de haak. Hij kijkt ernaar uit om verschillende makkers van toen weer te zien.

“Het is een heel mooi initiatief voor het goede doel. Ik heb me niet echt voorbereid. Op vlak van fysiek en voetbalkwaliteit zal het misschien wat minder zijn, maar het zal eens zo plezant zijn”, lacht Deelkens. “Het was vroeger al een fantastische groep. Met Rudi Janssens, Jef Delen en Marc Schaessens heb ik nog vaak contact. Met de anderen wat minder, omdat ze wat verder wonen. Sommigen heb ik zeker vijftien jaar niet gezien, dus dat wordt plezant. Die bekerwinst was sowieso het hoogtepunt van mijn carrière. We hebben Westerlo toen op de kaart gezet.”

Goed doel in Afrika

De wedstrijd staat in het teken van ‘Techniekers Zonder Grenzen’, een project van het Westelse bedrijf Geysen, dat sinds 2018 technische ondersteuning biedt aan ontwikkelingsprojecten in Afrika. Bij eerste project worden zonnepanelen gelegd op het gebouw van ‘The Swallow’, een private school in Gambia, en in de school Bakoteh, de grootste overheidsschool van Gambia. Ook worden een 40-tal leslokalen in orde gebracht zodat de kinderen er in betere en veiligere omstandigheden les kunnen volgen. Daarnaast is het de bedoeling dat technici van Geysen de Gambiaanse elektriciens opleiden. Ook na het project blijven zij mentors van de Gambianen.

Inmiddels is al zo'n 20.000 euro ingezameld. Met de benefietwedstrijd wil Geysen nog eens 20.000 euro binnenhalen.

Voor de wedstrijd zijn nog tickets beschikbaar, te reserveren via www.kvcwesterlo.be. Aan de kassa kan je ook nog een ticket kopen. Een formule met aperitief en viergangendiner kost 125 euro per persoon. Daarvoor zijn nog iets minder dan 100 tickets beschikbaar, reserveren kan via business@kvcwesterlo.be.